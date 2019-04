Bij PSV opgeleide Bertrams schakelt de liefde zondag even uit

Een goede buur is beter dan een verre vriend? We gooien het cliché er maar gewoon in bij Nigel Bertrams, keeper van De Graafschap. De Bestenaar in Achterhoekse dienst kan erom lachen. Zondagmiddag is de bij PSV opgeleide keeper in het Philips Stadion de man die heel vaak moet vissen, als het aan de Eindhovense supporters ligt. In speelronde 33 komt Ajax naar De Vijverberg en moet vanuit PSV-perspectief precies het tegenovergestelde gebeuren. Zijn hele familie is zo’n beetje PSV-fan, maar zondag telt dat voor Bertrams natuurlijk niet. ,,Zondag telt alleen mijn prestatie voor het team en is het gewoon en kwestie van de liefde uitschakelen. Dat is in een wedstrijd prima vol te houden”, weet de voormalig PSV-doelman uit eigen ervaring.