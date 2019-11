Bij PSV staat voetbal op 1, 2 en 3, maar pakt de website nu even de prijzen

Voetbal staat bij PSV op een, twee en drie. En eigenlijk ook op vier, vijf en zes, zo zegt directeur Toon Gerbrands vaak als het gaat over de speerpunten van de club. Dat betekent natuurlijk niet dat andere of ondersteunende diensten geen kwaliteit hoeven te leveren of dat de club de rest laat versloffen. PSV is daarom trots dat de eigen website dinsdag een grote landelijke onderscheiding in de wacht wist te slepen, zo zegt manager marketing en media Damian Bott in een reactie tegen het ED.

De club won de verkiezing ‘Website van het jaar’ van Emerce en Multiscope. In maar liefst 37 categorieën (van dating, tot lifestyle, verkeer, voetbal enz.) werden telkens twee winnaars gekozen, via het publiek of een vakjury. PSV won in de categorie beste voetbalsite de publieksprijs en FC Utrecht kreeg in die categorie de prijs van de vakjury. Een grote verrassing was dat PSV de overkoepelende hoofdprijs won en dus boven de winnaars van alle 36 andere categorieën werd verkozen. ,,We hadden al eerder met onze website diverse prijzen gewonnen, maar deze nog nooit”, zegt Bott, die eerder dit jaar in dienst trad bij de club. ,,Bij de verkiezing gaat het bijvoorbeeld om het design en de inhoud van de site, het gebruiksgemak en de mobiele mogelijkheden. We zijn er heel blij mee en hebben het even gevierd, maar daarnaast is het ook een verdere aansporing om door te gaan met waar we mee bezig zijn.”

Luisteren

Bott gaf bij zijn aanstelling al aan meer in te willen zetten op ‘fan engagement’. Veel voetballiefhebbers vinden het geen prettig woord, maar het geldt als een vakterm voor het betrekken van of het binden van supporters aan een club. ,,We willen luisteren naar onze achterban en de website is daarvoor een van de belangrijkste communicatiekanalen. Alleen via onze fans kunnen we goed te weten komen wat ze precies van ons verwachten en willen.” PSV deed bijvoorbeeld onlangs een onderzoek naar het thema sportweddenschappen en de club vroeg de eigen fans wat ze op dit punt van hun club verwachten. ,,Sociale media zijn daarbij een aanjager voor de site. We werken met een kleine groep van vier mensen en zijn dus niet zo groot als team in vergelijking tot enkele andere deelnemers aan deze verkiezing. We moeten daarom slim zijn om er het maximale uit te halen. Niet te veel vergaderen en soms gewoon doen, meters maken en dingen ervaren.” Bott roemt onder anderen Hanneke Jaanen, hoofd media en content bij PSV, als een van de belangrijke krachten voor de invulling van de website.



De grootste online-groei verwacht PSV de komende jaren via het buitenland te realiseren. ,,Daarbij is het natuurlijk ook van belang welke nationaliteiten de spelers hebben die we onder contract hebben staan. Eerder is er een Spaanstalige website opgezet en binnenkort gaat ook een Japans deel van onze website online. Niet alle kansen zijn de afgelopen jaren benut en daar proberen we van te leren. We hadden meer kunnen profiteren van de aanwezigheid van onze Mexicaanse spelers en blijven keihard werken om de aansluiting met Mexicaanse supporters zo goed mogelijk te maken.”

Volledig scherm Damian Bott bij zijn vorige werkgever, sinds begin dit jaar is hij in dienst van PSV als manager marketing en media. © PSV

Externe media