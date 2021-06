Bij PSV zijn de vakantiedagen al op en gaat het vizier op Galatasaray: ‘Hopelijk volgen veel van dit soort duels’

Weinig ploegen waren de afgelopen weken al zo actief op de transfermarkt als PSV. De reden is duidelijk. Galatasaray staat over drie weken aan de aftrap in een vol Philips Stadion in een wedstrijd waarin direct hoogspanning op de Eindhovense formatie staat. Als PSV de Champions League in wil, moet in ieder geval de Turkse topploeg in een tweeluik geklopt worden. En daarna moet de club overleven in nog minimaal twee schermutselingen met formaties van naam.