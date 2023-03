Bij PSV zijn Teze en Obispo ineens naar de bank verwezen, maar ze liggen nog wel goed in de markt

Met video's De knal van 170 kilometer per uur van Sangaré was knetter­hard, maar het kan nog harder

De knal van Ibrahim Sangaré was donderdagavond hard. Loeihard. De 3-0 van de PSV’er in het gewonnen bekerduel met ADO Den Haag vloog met liefst 170 kilometer per uur tegen het net. Maar er zijn doelpunten gemaakt die nog hogere snelheden bereikten.