Binnen PSV valt het woord ‘onderbelasting’ als een van de redenen voor de stortvloed aan blessures

Het hele jaar regent het bij PSV al blessures en ook de hersteltijd valt regelmatig tegen. De Eindhovense club evalueert nu al het nog lopende voetbalseizoen en een van de inschattingen is dat in een aantal gevallen sprake kan zijn geweest van onderbelasting. Binnen de club wordt vermoed dat soms niet te veel, maar juist te weinig, te voorzichtig of te weinig op échte wedstrijdintensiteit is getraind. Tegelijkertijd wordt ook de corona-periode nog gezien als grote boosdoener en wordt lering getrokken uit de korte voorbereiding op het huidige voetbaljaar. De inschatting van kwetsuren of de communicatie daarover zal daarnaast moeten verbeteren, iets waar de medische staf zich over kan buigen.