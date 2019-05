Biografie over oud-PSV’er Memphis Depay: ‘Hij wil jonge mensen inspireren’

Van Bommel kan zich voorstel­len dat er een aanmoedi­gings­pre­mie komt voor Ajax-tegenstan­ders

14:57 De slotfase van de competitie is aangebroken en PSV-trainer Mark van Bommel blikte vrijdag alvast vooruit op het duel van PSV met AZ van zondag. Duel 33 in de eredivisie van dit seizoen en halte 34 is de ontmoeting met Heracles in het Philips Stadion. ,,Wij moeten eerst maar eens zien te winnen in die laatste wedstrijden”, zei hij over de hoofdzaak voor zijn club in die duels.