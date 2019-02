Bisnummer voor scorende Jong PSV’er Lonwijk: ‘FC Twente en Roda JC worden testen voor ons’

Eigen spel

Jong PSV had in de eerste helft weinig in te brengen. ,,We konden niet ons eigen spel spelen. Ze zetten goed druk op ons, waardoor we er niet goed uitkwamen”, zei Lonwijk over de tegenstander. ,,In de tweede helft kwamen we beter in de wedstrijd en hebben we het na wat aanpassingen beter gedaan. We hebben ervoor gekozen om soms een linie over te slaan, waardoor je wat makkelijker aan voetballen komt.”