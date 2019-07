Blessure PSV-aanvaller Sam Lammers ‘ziet er niet goed uit’

Van Bommel over return tegen FC Basel: ‘Heel snel stappen maken, wil je meedoen in Champions League’

19:04 PSV-trainer Mark van Bommel zei maandag in aanloop naar de return tegen FC Basel dat hij er vertrouwen in heeft dat zijn ploeg de verloren Johan Cruijff Schaal heeft verwerkt. Na het duel in de Arena zette hij de boel op scherp door onder meer te zeggen dat zijn spelers snel kerels moesten worden. Of dat in drie dagen kan? ,,Natuurlijk kan dat. Het zijn geen teamtactische dingen die in die wedstrijd niet goed zijn gegaan, het waren dingen je heel snel kan veranderen.”