Bliksem stopt show Gudmundsson en Jong PSV, meerderen toe aan eredivisie

Een zeldzaam zware onweersbui moet dinsdagavond in het Philips Stadion voor Go Ahead Eagles zo ongeveer gevoeld hebben als de sleutel van de hoofduitgang in een 'escape room'.

Jong PSV speelde de eredivisionist van vorig seizoen he-le-maal dronken. Als klap op de vuurpijl mag het team van Jan van Staa waarschijnlijk nog een keer terugkomen ook. Op de kop af 5 minuten en 44 seconden voor het einde was verder spelen onmogelijk vanwege aanhoudende bliksem. Scheidsrechter Stan Teuben wachtte nog een half-uur, maar besloot toen dat beide partijen toch vervroegd mochten douchen.

Geen houden aan

De Eindhovense beloften legden daarvoor een uitstekende voorstelling op de mat, tegen een ploeg die ook echt om een afstraffing vroeg. Slap weerwerk werd door Jong PSV op de enige juiste manier aangepakt en leidde maar liefst tot een 6-0 tussenstand. Met de ene na de andere wervelende aanval reet Jong PSV de defensie van de Overijsselse formatie open. Er was geen houden aan voor de Eagles. Onder anderen Mauro Júnior en Albert Gudmundsson konden zichzelf weer eens in de kijker spelen. De voorlopig laatste goal van de wedstrijd was een hoogtepunt. Met een prachtig stift liet de stilist uit IJsland weer eens zien wat hij in huis heeft. ,,Het zijn bijzondere weken voor ons", oordeelde hij in aanloop naar PSV-Ajax. ,,We gaan er alles aan doen om zondag de wedstrijd te winnen. Natuurlijk hoop ik dat ik op het veld een rol kan spelen en als dat niet zo is, steun ik het team zoveel ik kan. We kunnen iets heel moois neerzetten."

Gudmundsson

Gudmundsson is toe aan een hoger niveau, is de enige conclusie die na dit seizoen getrokken kan worden. Dat geldt overigens voor meerdere spelers. Ze laten op het tweede niveau van Nederland vrijwel continu zien rijp te zijn voor de eredivisie. Hoe of wat, daar gaat hij na de ontknoping in de competitie met PSV over in overleg. Nu is het nog even niet de tijd om daarover na te denken. ,,De focus is gericht op zondag. Vanavond hebben we prima gespeeld tegen een ploeg waar we wel iets meer van verwacht hadden."