Bliksemschicht Donyell Malen maakt zijn eerste club trots: ‘Hij is ons niet vergeten’

,,Kom maar meedoen”, zegt jeugdtrainer Sietzo IJzer in de lente van 2003 in Hippolytushoef tegen een jongetje dat steevast langs de velden van v.v. Succes dribbelt. Als IJzer de jongste lichting van de club traint, ziet hij het jochie steevast samen met zijn opa. En met de bal. ,,Altijd dat ding aan de voeten.”

Op achthonderd meter van de Waddenzee en niet ver van de Afsluitdijk maakt Donyell Malen al snel bijna alle goals voor de F5.

Bliksemschicht

,,Ik zag het inderdaad meteen en dacht ook dat hij heel goed kon worden”, is de nu 87-jarige IJzer de vraag alvast voor. ,,Een bliksemschicht. En tegelijkertijd heel vaardig als hij de bal had. Aan de manier van lopen en zijn houding kon je het talent zien. Mijn eigen trainer was in de jaren veertig een Brit en legde altijd sterk de nadruk op coördinatie bij het lopen met de bal. Donyell was van nature al razendsnel, soepel en wendbaar en wilde altijd leren en beter worden”, verklaart hij.

,,Als je sommige jongens iets probeert uit te leggen, draaien ze zich een paar seconden later al om en waren ze aan het spelen. Prima toch? Donyell nooit, die was er meteen bloedserieus mee bezig. Zonder dat het ten koste van anderen ging. Als hij een keer in de goal moest staan, wat bij ons ook de regel was, deed hij dat met volle overgave.”

Keihard blijven werken

IJzer voelt zich allerminst zijn ontdekker bij de club, die over vijf jaar het eeuwfeest viert. ,,Ben je mal zeg.” Hij schatert. ,,Ik was maar een vrijwilliger en vond het prachtig als die kerels het leuk hadden met elkaar. Donyell barstte zelf al van het talent”, zegt IJzer. ,,Daar hoefde je eigenlijk niks aan te doen. Het is vooral mooi dat ik hem twee jaar enthousiast heb kunnen houden. Ik ben ook blij dat hij tussen zijn twaalfde en vijftiende keihard is blijven werken. Dat is vaak een moeilijke leeftijd, waarop veel jongens afhaken. Maar ik had van hem niks anders verwacht.”

Tussen alle leden van de plaatselijke middenstand en andere lokale coryfeeën staat de naam ‘Donyell Malen’ op een bord op de voetbaltribune van ‘Succes’ op het voormalige eiland Wieringen. Het veld is drassig. ,,Zachte winters, milde zomers”, verklaart Desiree Bogert (46), bestuurslid bij de vierdeklasser, met vier velden.

Sponsor

De PSV’er is dus nog sponsor van zijn vroegere club. ,,Dat plekje betaalt hij zelf, omdat Donyell de club nog een warm hart toedraagt”, zegt ze over de snelle aanvaller. ,,Een paar jaar geleden kwam hij bij een jeugdkamp van onze jonge leden langs. Hij had geen idee hoe populair hij hier nog is en hoe massaal we hem volgen. We kennen hem bij dat soort momenten als een verlegen jongen, maar Donyell gaat in het veld altijd recht op het doel af. Als hij een keer in de buurt is, gaat hij soms ook nog naar zijn oude trapveldje in Westerland en kan hij de verleiding niet weerstaan om daar even te voetballen.”

Na twee jaar was Malen uitgeleerd en voelde Hollandia in Hoorn als logische vervolgstap. De F1 van ‘Succes’ werd met hem twee keer kampioen. ,,Het was voor hem beter om naar een grotere club te gaan”, zegt Bogert. ,,Wij konden hem hier op zijn zesde eigenlijk al niks meer leren en zijn hem trots blijven volgen. Daarna heeft Ajax hem opgepikt en is hij dus via Arsenal naar PSV gegaan. Een paar jongens waar hij toen bij ons mee speelde, zitten nu in het eerste elftal van Succes. Hij is nog een keer wezen kijken toen hij vrij was en ons eerste elftal speelde.”

Geen opleidingsvergoeding

De club houdt in de toekomst geen opleidingsvergoeding over aan een eventuele transfersom voor Malen. Dat geldt pas als spelers op hun twaalfde nog bij een club voetballen. Misschien zou dat wel moeten veranderen, om het belangrijke werk bij amateurverenigingen in stand te kunnen houden. Bogert: ,,Wij zijn blij met de herinneringen en vinden het mooi dat Donyell ons niet vergeten is. Het is een jongen die weet waar hij vandaan komt en dat wordt hier enorm gewaardeerd.”