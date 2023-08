Bod van PSV voor Debast nog altijd verwacht: verdediger in de wachtkamer

INTERVIEW Peter Bosz ziet op de training geen geklaag en gezeur bij PSV: ‘Ik was nieuwsgie­rig naar Babadi’

Trainer Peter Bosz van PSV is tevreden over de aanloop van zijn ploeg naar het nieuwe seizoen. Na de oefenzege op Nottingham Forest herhaalde de coach nog geen moment teleurgesteld te zijn geweest dat de ploeg nog niet compleet is. ,,Earnest (Stewart, red.) en ik weten waarom dat zo is”, zei hij. ,,Het is beter om te wachten tot de juiste speler er is dan dat je een te snelle beslissing neemt.”