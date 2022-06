Boessen wil ook naar PSV, geroutineerde trainer gaat voor twee jaar tekenen

Boessen is al 41 jaar actief in het profvoetbal, waarin hij als speler bij Fortuna Sittard in de eredivisie de mooiste tijden beleefde. Na zijn spelersloopbaan is hij trainer geworden en was Boessen als assistent en hoofdcoach in dienst bij meerdere clubs. Als coach moest hij meestal met bescheiden middelen werken en niet zelden waren de resultaten boven verwachting. Bij Helmond Sport lukte het afgelopen seizoen niet om te verrassen en moest Boessen het veld ruimen. Niet dat het daarna veel beter ging, want de buur van PSV had gewoon een te krap budget om in de Keuken Kampioen Divisie voor periodetitels of een plek bij de play-offs mee te doen.