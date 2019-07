Bologna meldt zich op goed moment voor Hendrix en PSV

Jorrit Hendrix verlengde een half jaar geleden tijdens de eerste tv-show aller tijden van PSV zijn contract bij de Eindhovense club, tot midden 2021. PSV stond er riant voor in de nationale competitie en had in de eerste seizoenshelft 48 punten gepakt. Het middenveld oogde in balbezit niet altijd even soepel, maar was meestal wel degelijk en betrouwbaar.

Hendrix en Pablo Rosario vormden het defensieve stuk van die linie. De Noord-Limburger begon na negen jaar in de jeugdopleiding bij PSV in de zomer van 2013 zijn profcarrière als centrale verdediger en schoof in de loop van de jaren door het elftal. Hij speelde als ‘6' en offensieve middenvelder in een systeem met de punt naar achteren. Nu is Hendrix controleur in een systeem met een nummer tien. In de eindfase van vorig seizoen raakte hij zijn basisplek kwijt aan Érick Gutiérrez, een man die zonder veel te spelen zeer populair werd bij het Eindhovense publiek. In het Philips Stadion werd geschreeuwd om de inbreng van de Mexicaan. Een paar jaar geleden hoorde Hendrix die gezangen soms ook ten faveure van hemzelf, toen hij zelf niet altijd een basisplek had.

Kaarten

Begin dit seizoen dreigt Hendrix opnieuw zijn plek kwijt te raken, nu trainer Mark van Bommel voor het duel met FC Basel van vorige week zijn kaarten op tafel legde. Gutiérrez speelde en Hendrix kreeg een plek op de bank toebedeeld. Tegen Ajax waren de rollen weer omgedraaid, maar iedereen weet dat de wedstrijd tegen FC Basel voor PSV vele malen belangrijker is. Nu Ibrahim Afellay en Ryan Thomas nog niet inzetbaar zijn, is het defensieve deel van het middenveld van PSV niet eens al te zwaar bezet. Wel kan daar ook nog Michal Sadílek spelen, die nu als linksback actief was omdat Toni Lato nog niet wedstrijdfit is. Bart Ramselaar zit nog altijd bij de selectie, maar Van Bommel gebruikte hem het afgelopen jaar niet of nauwelijks.

Het offensieve deel van het middenveld is nog wel goed bezet, nu daar Steven Bergwijn, Sam Lammers en Mohammed Ihattaren kunnen spelen. In de toekomst zou dat ook kunnen gelden voor Steven Berghuis, als PSV erin slaagt om hem los te weken bij Feyenoord.