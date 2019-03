Bondscoach Mexico acht Lozano rijp voor Europese topclub: ‘Dat is duidelijk’

PSV-aanvaller Hirving Lozano is klaar voor een stap naar de Europese top. Dat vindt Gerardo Martino, de nieuwe bondscoach van Mexico. Bij PSV is op dit moment niets bekend over concrete interesse.

Lozano, die in de zomer van 2017 overkwam van Pachuca, kan indrukwekkende cijfers overleggen sinds zijn komst naar Eindhoven. In 68 officiële duels voor PSV kwam de 23-jarige Mexicaan tot 38 doelpunten en 20 assists. Afgelopen zomer draaide de geruchtenmachine rond Lozano al op volle toeren, toen de vleugelaanvaller na een sterk seizoen in de eredivisie ook schitterde op het WK met een doelpunt tegen Duitsland.

‘Ongelooflijk waardevolle speler’

Desondanks koos Lozano voor een langer verblijf in Eindhoven. Bij PSV deed hij dit seizoen onder meer van zich spreken met twee doelpunten in de Champions League. ,,Ik denk dat Hirving in Nederland heeft laten zien dat hij een ongelooflijk waardevolle speler is, die de stap naar een topclub in Europa kan maken. Dat is duidelijk”, zei Martino op een persconferentie in het Amerikaanse Santa Clara. ,,Ik kijk analytisch naar de spelers, hij is daar absoluut klaar voor.”

Napoli wordt al enkele maanden nadrukkelijk genoemd als zomerse bestemming voor Lozano en ook Champions League-kwartfinalist Manchester United zou in de markt zijn voor de aanvaller. PSV heeft laten weten dat er op dit moment niets bekend is over concrete interesse.

