Bookmakers geloven niet in stunt Willem II bij PSV

PSV heeft het Philips Stadion even harder nodig dan ooit

12:17 PSV liet in de afgelopen 55 thuiswedstrijden in de eredivisie 13 punten liggen. Tegenstanders stonden de laatste jaren vaak al met 1-0 achter op het moment dat ze op de Kennedylaan, via de Tilburgseweg of via knooppunt Leenderheide richting de bebouwde kom van Eindhoven gingen. ,,Hier is niks te halen”, stond op spandoeken en was in het Philips Stadion te voelen.