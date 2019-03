Bookmakers zien PSV als echte underdog in topper tegen Ajax

Dé clash komt eraan: Ajax en PSV werken en leven in verschil­len­de werelden

30 maart Het is dé clash van het jaar in de eredivisie. In de Johan Cruijff Arena kan de competitie zondag beslist worden. Tot nu toe zorgde de rivaliteit tussen Ajax en PSV ervoor dat de eredivisie dit seizoen bovenin spannend is. Via vier verschillende thema's neemt het ED de strijd tussen de ploegen onder de loep.