Boosheid PSV na verplaatsing Ajax-PEC richt zich op KNVB-manager Bluyssen

Bluyssen had het besluit volgens Gerbrands woensdagmiddag eigenhandig genomen. Daarna zou er nog overleg plaatsvinden, maar woensdagavond presenteerde de KNVB de verplaatsing als een voldongen feit. PSV vindt dat dat op zijn zachtst gezegd curieus en zelfs onacceptabel mag worden genoemd, temeer daar alle betrokken belanghebbenden onlangs nog overleg over dit onderwerp hebben gehad. Die gespreksronde ging overigens over de manier waarop volgend seizoen (dus seizoen 2019-2020) omgegaan wordt met de eredivisiekalender bij Europese verplichtingen van de deelnemers aan de competitie.

Bij PEC Zwolle is de kwaadheid zo mogelijk nog veel groter dan bij PSV, daar de Overijsselse formatie nu ineens met drie wedstrijden in acht dagen wordt geconfronteerd. PSV vindt dat door de verplaatsing allerlei panelen kunnen verschuiven. Details lijken in deze competitie bepalend te kunnen worden in de strijd om het landskampioenschap en daarbij kan eerder of later spelen ook psychologische voor- of nadelen geven. De club vindt bovendien een ‘gatenkaas’ op de ranglijst niet gewenst.