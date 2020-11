Boscagli geniet van zijn basisplek bij PSV

Schmidt probeert corona-situatie bij PSV niet als excuus te gebruiken: ‘We gaan vechten voor de drie punten’

28 oktober ,,We hebben twee opties. We kunnen het als een excuus gebruiken óf de uitdaging aangaan”, zei PSV-trainer Roger Schmidt woensdagavond in Nicosia over de huidige corona-situatie bij zijn club. De coach mist in Cyprus mogelijk negen spelers (!) wegens het corona-virus. Daarvan zouden er vijf basisspelers zijn geweest: Denzel Dumfries, Pablo Rosario, Jordan Teze, Cody Gakpo en Eran Zahavi. Daarnaast zijn Timo Baumgartl, Nick Viergever, Joël Piroe en Maxime Delanghe er tegen Omonia Nicosia ook niet bij. Er is nog een kans dat Zahavi en Teze donderdag invliegen.