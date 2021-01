Boscagli groeit uit tot brein aan de bal bij PSV: ‘Ik geniet het meest van echte teamgoals’

PSV heeft vertrouwen voor Feyenoord-uit: ‘Dit seizoen vaak genoeg onder druk gestaan’

29 januari PSV reist zondag naar De Kuip, voor de uitwedstrijd tegen Feyenoord. Een ploeg waarmee de Brainport-brigade buiten het Philips Stadion vaak problemen heeft, zo wijzen de statistieken uit. Data waar Roger Schmidt zich niet mee bezig houdt. ,,Het is niet zo dat we die cijfers nog kunnen veranderen. Het is belangrijker dat wij brengen wat we kunnen. Eerder dit seizoen hebben we vaker bewezen dat we onder druk goede wedstrijden kunnen spelen.”