Brainport nodigt duizenden gezinnen uit voor een PSV-avondje in het Philips Stadion

Jong PSV en Jong Ajax spelen op donderdag 15 december tegen elkaar, in het Philips Stadion. Normaal gesproken spelen de beloften op trainingscomplex De Herdgang, maar nu wil Brainport iets extra's doen in een PSV-arme decembermaand. Het schenken van de tickets wordt mogelijk gemaakt door het Partnerfonds Brainport Eindhoven, dat als doel heeft om iedereen in de Brainport-regio te laten profiteren van de huidige welvaart.