De verdediger kan na dit seizoen kiezen uit aanbiedingen van meerdere clubs. NAC is een van de geïnteresseerde partijen. Technisch manager Hans Smulders pikte in het verleden vaker spelers van PSV of Jong PSV op, die later van meerwaarde voor de Bredanaars bleken. Momenteel zijn bijvoorbeeld keeper Nigel Bertrams, middenvelder Rai Vloet en verdediger Menno Koch in dienst bij de club uit West-Brabant.