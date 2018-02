Brands: Goede beslissing genomen bij PSV

,,De focus ligt nu heel erg op een linksback", zei Brands gisteren in het Philips Stadion in Eindhoven. Op de plek waar hij graag samen met de Ghanees Lumor Agbenyenu (21) een vulpen van wat inkt had ontdaan, zat Brands nu moederziel alleen. De manager voelt zich zo niet, gaf hij aan nadat hij met de woorden van Cocu werd geconfronteerd. ,,We hebben bij PSV alles samen besloten en hebben denk ik de goede beslissing genomen. In eerste instantie is bij onze interesse voor een linksback gekeken naar een oplossing voor de lange termijn. Dat bleek niet haalbaar en daarna zijn we gaan schakelen naar huuropties." De afgelopen dagen was Brands alleen bezig om de in Portugal actieve Lumor aan te trekken, maar dat mislukte op de slotdag van de transfermarkt. Hij stipte aan dat PSV door het aantrekken van spits Maximiliano Romero en de spectaculaire transfer van Jürgen Locadia naar Brighton & Hove Albion tevreden kan zijn. De club loste daarmee de financiële problemen voor dit seizoen op en heeft voor de komende voetbaljaargang een nieuwe spits beet.