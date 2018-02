Brands toont na afketsen transfer vertrouwen in Brenet: 'We zijn tevreden'

,,Hij was bedoeld als reserve voor Joshua", zo gaf de technisch manager aan. ,,We zijn tevreden over Joshua, waarop in deze transferperiode een bod van Sevilla is uitgebracht. We wilden daarover nadenken omdat we hem niet kwijt wilden en het werd daarna weer ingetrokken."

PSV heeft vertrouwen in Brenet, die in augustus 2013 zijn debuut maakte als basisspeler in de eredivisie. Sindsdien speelde PSV 153 competitieduels. Met Brenet in de basis pakte PSV bijna 2,4 punt per duel (177 punten in 75 duels), zonder Brenet was dat iets meer dan 2,2 punt per duel (173 punten in 78 duels). In de topduels met Ajax en Feyenoord maakte Brenet gemiddeld iets meer minuten dan in andere duels.