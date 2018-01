Brands wil de zaak bij PSV bij elkaar houden

,,Misschien hadden we vorig jaar kwalitatief en in de breedte nog wel een iets betere selectie dan nu", zegt directeur voetbalzaken Marcel Brands van PSV als hij de troepen van Phillip Cocu in Florida aanschouwt. Hij staat op een ijzeren tribune eerst drie Mexicaanse cameraploegen te woord (boodschap: Luuk de Jong is niet te koop en PSV is op alle fronten verguld met Lozano) en schakelt daarna naar het Nederlands." Feyenoord had niet de beste selectie, maar werd wel kampioen", zo kijkt hij nog een keer terug op vorig jaar.

Mobieltje

Het mobieltje zit meestal in de jaszak. ,,Er gebeurt niet zoveel op de markt", en dus krijgt Brands bijna alles mee van de trainingen nabij het Spectrum Stadium in Orlando. Brands: ,,We hebben nu een goede sfeer in het team en dat willen we niet doorbreken door allerlei wisselingen. Wie mij al langer kent, weet dat er bij ons in de winter sowieso weinig gebeurt. Het is dan vaak moeilijk om de spelers op te pikken die we graag willen en ook van onze eigen ploeg willen we geen spelers kwijt. Naar Adam Maher informeert wel een aantal Nederlandse clubs en ze kennen de voorwaarden waaronder hij weg mag, maar hij kan ook blijven. De bal ligt bij hem.

Wisselingen

De koppositie bepaalt het humeur in de selectie, denkt Brands. ,,In de zomer hadden we een seizoen zonder succes achter de rug. Er waren behoorlijk wat wisselingen en iedereen zocht zijn plek. Daarna startten we Europees ook nog ongelukkig, maar later vielen er toch dingen in elkaar. Marco van Ginkel is opgestaan als aanvoerder en een groep daaromheen steunt hem. Dat is de leidersgroep waar deze ploeg op steunt. Je kunt wel de beste selectie hebben, maar uiteindelijk wordt het beste team kampioen."

Obispo