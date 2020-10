Brede selectie PSV moet zich meteen uitbetalen in Zwolle

Het zijn niet de minste namen die PSV-trainer Roger Schmidt zondagmiddag in Zwolle mist. Door het coronaspook verdwenen Eran Zahavi en Jordan Teze zaterdag ineens uit de wedstrijdselectie. Met de ploeg die de coach tot zijn beschikking heeft, is desondanks een team samen te stellen dat moet kunnen afrekenen met PEC. Daarmee zou PSV zich in ieder geval handhaven als mede-koploper in de eredivisie.

Of het zo uitpakt, valt allemaal nog te bezien. PEC heeft eerder deze competitie (bijvoorbeeld tegen Feyenoord en AZ) al laten zien over voldoende kwaliteiten te beschikken om het elke ploeg lastig te kunnen maken. Het ligt voor de hand dat Timo Baumgartl bij PSV in het centrum van de defensie Teze vervangt. De Duitser was twee weken geleden op weg naar Fulham, maar voelde zich niet senang bij een huurtransfer en heeft de knop daarna omgezet. Samen met zijn kompaan Olivier Boscagli moet hij de Zwolse aanval zien te neutraliseren, ondersteund door Denzel Dumfries en de weer fitte Philipp Max.

Sangaré

Op de defensieve posities op het middenveld lijkt het logisch dat Ibrahim Sangaré direct instroomt in het elftal, naast Pablo Rosario. De voormalig aanvoerder kende een goede aanloop naar het seizoen en startte acceptabel. Het lijkt dus logisch dat hij - indien fit - in de basis blijft staan. Wel is er met Bayern-huurling Adrian Fein een stevige concurrent bijgekomen, die in Zwolle misschien ook al minuten kan maken.

Verder naar voren is de opstelling van PSV iets lastiger te voorspellen. Donyell Malen is als spits een zekerheidje. Cody Gakpo kan ook op de diepste posities spelen en uiteraard vanaf de linkerkant. Noni Madueke heeft eerder dit seizoen eveneens in de punt van de aanval gestaan en kan daarnaast vanaf de rechterzijde komen. Dat laatste kan natuurlijk ook Mohamed Ihattaren en ook heeft Mauro Júnior tot nu toe een bevredigende start van het seizoen gekend. Zijn rol hoeft zeker niet te worden uitgevlakt en door het uitvallen van Zahavi kan ook hij zomaar een plek in de basis krijgen, waarbij Madueke naar voren schuift.

Last but not least is Mario Götze in Zwolle van de partij, maar na dertig officiële wedstrijminuten in dit kalenderjaar lijkt een basisplek nog niet logisch.