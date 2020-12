Broertjes Rommens (ex-PSV): van voetballen tussen de paprika's naar de eredivisie? ‘Onze ouders dankbaar’

Gretig PSV zet in Europa puntjes op de i en de e

8:18 Op bijna alle fronten beleefde PSV donderdag in het Philips Stadion een uitstekende avond. Belangrijkste conclusie: de Eindhovense ploeg werd nog groepswinnaar in de eigen Europa League-poule. De puntjes staan op de i in de eigen groep en op de e in de coëfficiënten-ranking van de eredivisie.