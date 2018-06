Brood wil bij PSV blijven: 'Heb mijn woord gegeven'

Afwachten

Of Brood ook daadwerkelijk blijft en in welke rol, is afwachten. Het is nog onduidelijk wat zijn functie bij PSV wordt, op het moment dat hoofdcoach Phillip Cocu dit weekend zou vertrekken. PSV is tevreden over het functioneren van de geroutineerde Brood (55), die als een belangrijke tactische schakel in de technische staf wordt gezien. Komt er in de persoon van Mark van Bommel een nieuwe trainer, dan is het de vraag hoe de technische staf eruit komt te zien. Wat in dat geval de rol van Bert van Marwijk zou kunnen worden, is onduidelijk en of Brood in zo'n constellatie zijn huidige plek kan innemen, is nog de vraag.