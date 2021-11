Bruma en Doan kregen een faire kans van Schmidt en helpen PSV nu het heel hard nodig is

PSV overwintert dit seizoen in Europees verband, dat is na de overwinning op Sturm Graz van gisteravond honderd procent zeker. Of dat in de Europa League of de Europa Conference League gebeurt, is over twee weken de inzet in Spanje. Met een gelijkspel bij en tegen Real Sociedad blijft PSV in de Europa League en anders daalt de ploeg van Roger Schmidt af naar het niveau waarop Feyenoord, Vitesse en AZ nu actief zijn.