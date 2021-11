Bruma geeft trainer Schmidt de credits voor zijn opleving bij PSV: ‘Om eerlijk te zijn? Ik had het zelf niet meer verwacht’

Met een prachtige goal had Armindo Bruma zaterdagavond een belangrijke bijdrage in de 2-0 overwinning van PSV op Vitesse. De Portugees scoorde op schitterende wijze, nadat Carlos Vinícius de bal voor hem panklaar had gelegd. Aan de bal was Bruma ook sterk en had hij een goede bijdrage in het aanvalsspel van de Eindhovenaren.

Afgelopen zomer werd de 27-jarige PSV'er nog in verband gebracht met meerdere clubs en had bijvoorbeeld Besiktas vergaande belangstelling. Om financiële redenen ketste de deal af en hij besloot om in Eindhoven te blijven. ,,Onze trainer heeft me het vertrouwen gegeven om hier voor mijn kans te gaan”, zei hij zaterdag. ,,Om eerlijk te zijn, had ik niet meer verwacht dat ik nog zo'n rol kon spelen bij PSV. Wel ben ik altijd hard blijven werken en voel ik me gelukkig bij de club. Door deze coach heb ik toch weer het beste in mezelf naar boven kunnen halen en dat is voor mezelf ook een verrassing.”

Prima rendement

Het vertrouwen en de rust, ervaring en visie van Schmidt heeft hem een niveau hoger gebracht, zo vertelde hij. Het was niet altijd rozengeur en manenschijn in Eindhoven voor Bruma, zeker niet in de periode onder Mark van Bommel, maar dit seizoen is hij gewoon de topscorer van PSV. Vijf goals in de eredivisie is geen heel indrukwekkend aantal, maar voor een buitenspeler haalt hij dit seizoen een prima rendement. Zeker omdat de voormalig Portugees inernational niet altijd in de basis speelt en in de eredivisie maar iets meer dan vijfhonderd minuten achter zijn naam heeft in dit seizoen.

,,Daarom is het ook knap wat hij doet”, zei Roger Schmidt erover. ,,Bruma is niet altijd een speler die start en tóch een voorbeeld voor iedereen. Dit is een speler die begrijpt hoe profvoetbal in elkaar zit en een optimistisch persoon. Hij is altijd positief bij trainingen en wedstrijden en klaar om in te vallen als de wedstrijd erom vraagt. Ik ben tevreden over hem en vandaag heeft hij ook een schitterend doelpunt gemaakt.”