Brusselers geniet van opmars PSV’er Gakpo: ‘Hij benut zijn volle potentieel nog niet’

Zijn eerste officiële speelminuut in het eerste elftal van PSV kreeg hij gisteren exact twee jaar geleden tegen Feyenoord. Vorig jaar speelde Cody Gakpo in hetzelfde weekend een helft als invaller tegen de Rotterdammers en zondag staat de sinds 2007 voor PSV spelende linksbuiten tegen Feyenoord in de basis. De opbouw in zijn carrière is duidelijk zichtbaar: Gakpo is niet met een knal, maar via de weg van de geleidelijkheid onderdeel geworden van de vaste elf van PSV.

Winnaar sinds de trainerswissel

De 20-jarige aanvaller is qua speeltijd een winnaar sinds de trainerswissel bij PSV in december, hoewel hij ook onder Mark van Bommel al de nodige kansen kreeg. Alle eredivisieduels was de Eind­hovenaar dit seizoen van de partij en sinds Ernest Faber aan het roer staat hij continu aan de aftrap. Natuurlijk hielp daarbij dat Steven Bergwijn in de winter vertrok en dat Armindo Bruma worstelt met zijn vorm.

Volledig scherm Cody Gakpo © BSR Agency

,,Zijn slagingskans in de jeugdopleiding was altijd al groot”, zegt voormalig PSV onder 19-coach Geert Brusselers (50), die tussen 2016 en 2018 met hem werkte. ,,Alle voorwaarden waren aanwezig. Mooi dat hij bij PSV de kansen krijgt en daar mag ook Van Bommel nog credits voor krijgen natuurlijk. Niet elke trainer kiest ervoor om jonge talenten in te passen tussen zoveel ervaren spelers. De sportieve resultaten waren slecht en het is niet aan mij om het ontslag te beoordelen, maar het gaat PSV wel nog baten dat talenten kansen kregen. Cody zelf is altijd nuchter en leergierig geweest. Het verbaast me niks dat hij in een minder seizoen van PSV toch overeind weet te blijven. Hij leert nu misschien nog wel meer.”

Quote Mooi dat hij bij PSV de kansen krijgt en daar mag ook Van Bommel nog credits voor krijgen natuurlijk. Niet elke trainer kiest ervoor om jonge talenten in te passen tussen zoveel ervaren spelers. Geert Brusselers

Statistieken

Ondanks de moeizame maanden van PSV zijn de statistieken van Gakpo zo gek nog niet. Eens in de 114 minuten is hij deze voetbaljaargang in de nationale competitie bij een goal betrokken. Daarbij was hij zes keer zelf degene die het laatste zetje gaf en net zo vaak de aangever. Het brengt hem momenteel op een veertiende stek in de rangschikking van meest waardevolle spelers in de eredivisie, afgemeten naar goals en assists.

Volledig scherm Sam Lammers geeft Cody Gakpo een knuffel. Het duo vertolkte een belangrijke rol in de recente serie overwinningen van PSV. © BSR Agency

,,In de jeugdelftallen heeft hij het nog even lastig gehad in de periode waarin hij in de groei was, maar uiteindelijk is talent en mentaliteit ook bij hem doorslaggevend”, stelt Brusselers. ,, Hij heeft zich nooit gek laten maken, terwijl spelers om hem heen soms veel aandacht trokken en kregen. Cody keek er dan naar en dacht er het zijne van. Hij vond normaal doen altijd belangrijk. Ik heb het idee dat hij dat van huis uit ook heeft meegekregen. Mooi om te zien dat hij zover al is gekomen. Hij past perfect bij PSV, is trots op zijn club en ik denk dat hij zijn volle potentieel nog lang niet heeft benut.”

Hoge verwachtingen van Obispo