Buikpijn om vraagprijs 'Guti', blijdschap na komst Thomas naar PSV

Gutiérrez

Tot zover de theorie. Of het Thomas in de praktijk gaat lukken om in Eindhoven zijn stempel te drukken? PSV mikte de afgelopen periode nadrukkelijk op de aankoop van de Mexicaan Érick Gutiérrez, een voorgenomen deal die voor nu in de ijskast is gezet. Door velen werd Guttiérrez gezien als 'missing link', maar de bazen bij PSV kregen tamelijk heftige buikpijn van zijn prijskaartje. Een prijs van zo'n 15 miljoen euro voor de vriend van Hirving Lozano neerleggen, was voor PSV te gortig. Niet alleen omdat het volgens de club geen marktconforme prijs was, maar ook omdat PSV er geen vertrouwen in had dat die investering in de toekomst tot een goede winst kan leiden. Het is nu afwachten of er nog bijzondere dingen in de selectie gebeuren, waardoor Gutiérrez alsnog kan komen. Het lijkt bijna onmogelijk, omdat de spelers die veel waarde vertegenwoordigen in principe bij het team blijven. PSV kijkt nog wel of een aantal spelers de club deze maand nog kunnen verlaten. Daarbij kan het gaan om verhuur van een aantal jonge spelers en van Nicolas Isimat-Mirin is bekend dat hij voor een redelijk bod weg mag.