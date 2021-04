Buiten het veld vol gas bij PSV: president-commissaris Robert van der Wallen heeft grote plannen

Na ruim zeven maanden met lege tribunes mag PSV eindelijk weer duizenden supporters ontvangen

6 april PSV mag in de thuiswedstrijd tegen FC Groningen van 24 april weer meerdere duizenden toeschouwers ontvangen. Het is de eerste keer sinds PSV-FC Emmen (19 september 2020) dat er weer publiek welkom is. De actie maakt onderdeel uit van een overheidspilot, waarbij ook in andere voetbalstadions wordt getest.