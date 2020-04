Burgemeester Jorritsma loopt voor de troepen uit: PSV en andere clubs eerst afhankelijk van het kabinet

Ingewijden stellen dat dat niet helemaal terecht is, omdat de bond wel degelijk serieus rekening houdt met het niet uitspelen van de eredivisie of een veel langere periode zonder betaald voetbal dan we nu allemaal kunnen vermoeden. Burgemeester John Jorritsma van de gemeente Eindhoven gaf daarvoor dinsdagavond al een voorzetje: PSV kan volgens hem de huidige jaargang van de eredivisie zeer waarschijnlijk niet uitspelen zonder publiek. Hij zal in juni normaal gesproken geen toestemming geven voor thuiswedstrijden in een leeg Philips Stadion.

Ook trainingen op De Herdgang volgens de huidige richtlijnen in mei niet toegestaan en worden beboet, zo liet hij in De Telegraaf optekenen. Jorritsma loopt daarmee voor de troepen uit, omdat pas op 21 april duidelijk zal worden hoe het kabinet naar de situatie op de langere termijn kijkt en ook of daarbij enige versoepeling mogelijk is. Heel voorzichtig zijn er tekenen dat de corona-crisis richting een piek gaat en misschien is er in mei weer iets mogelijk. Het lijkt op wensdenken en voor 90 procent zeker te optimistisch om snel enige activiteiten in het betaald voetbal te verwachten, maar het scenario dat er vanaf midden mei misschien toch weer getraind kan worden is nog niet helemaal van de plank. Als het kabinet daarvoor groen licht geeft, is het de vraag of Jorritsma zijn standpunt kan handhaven. Het zal ook sterk afhangen van het gemoed van de voorzitters in andere veiligheidsregio's. Dat de sterren nu allesbehalve gunstig staan, is wel de realiteit. In die zin is de boodschap van Jorritsma misschien toch zo gek nog niet.

Op zijn vroegst op die 21e april wordt dus duidelijk of er in mei misschien weer getraind mag worden. Zo niet, dan lijkt het huidige seizoen definitief voorbij. Of er moet wellicht besloten worden om in september of oktober de competitie af te maken, onder druk van anderen. Of nog later. Wie het op dit moment precies kan voorspellen, heeft nooit meer een glazen bol nodig.

Relatiebeheerder van FC Emmen

De KNVB wil nu vermoedelijk de stekker niet uit de competitie trekken om later in juridische of andere zin van niemand het verwijt te krijgen dat het misschien tóch te vroeg is gebeurd, mocht de verspreiding van het corona-virus ineens een nu nog niet voorziene kentering krijgen. Het gaat niet alleen om het sportieve aspect, dat is wel duidelijk. Er liggen tv-contracten onder de eredivisie, om maar een voorbeeld te noemen. FOX Sports heeft aangegeven niet zomaar te willen betalen als het doek nu valt. Het is moeilijk om voorbij te gaan aan het ethische aspect dat bijvoorbeeld PSV aanvoerde, maar anderzijds strijdt de bond ook tot het uiterste voor banen van bijvoorbeeld de materiaalman van Heracles Almelo of de relatiebeheerder van FC Emmen.