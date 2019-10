Chris Gloster wil in de toekomst de weg naar het eerste van PSV vinden

Dolle vreugde bij Jong PSV na winnende goal Schoon­brood: ‘Dit is wat hij zich had voorgeno­men’

21 oktober Jong PSV-trainer Peter Uneken vond na afloop van Jong PSV-FC Eindhoven dat zijn ploeg de stadsderby verdiend had gewonnen. Een 2-1 zege kwam in de absolute slotfase tot stand. ,,Na rust hadden we de voorsprong uit moeten breiden, maar we waren in de eindfase te slordig. Dat is een punt van aandacht, maar het is in ieder geval positief dat we nu op dat deel van het veld komen.”