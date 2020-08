Chris Gloster wil zich waarmaken: ‘In de Verenigde Staten geldt PSV als een grote club’

Een van de twee nieuwe gezichten bij het trainingskamp van PSV is de Amerikaan Chris Gloster (20). Samen met keeper Maxime Delanghe (19) debuteert hij in de selectie en mag de linksback zijn eerste schreden bij de A-selectie zetten. ,,In de Verenigde Staten geldt PSV een grote club, dus als ik hier dan bij mag zijn lees je het op best veel plekken terug.”

Voor Gloster was het geen vanzelfsprekendheid dat hij erbij was in het Duitse Marienfeld, waar PSV traint bij hotel-residence ‘Klosterpforte’. ,,Om eerlijk te zijn was ik best wel verrast. Ik had al een paar keer meegetraind met de A-ploeg, maar was niet zeker van mijn zaak. Het is de eerste keer dat ik echt een lange periode mee ben en het voelt voor mij alsof ik nu halverwege ben bij PSV. Nu moet ik namelijk mezelf op een hoger niveau laten zien, mijn kansen pakken en zorgen dat ik erbij blijf.”



Een jaar geleden kwam de verdediger over van Hannover 96 en de Duitse taal is hij daardoor inmiddels machtig. ,,Ik ben daar een paar jaar geweest en heb kunnen wennen aan een aantal trainingsmethodes die ik nu ook tegenkom onder de nieuwe coach. Het systeem van Roger Schmidt is mooi om als toeschouwer naar te kijken denk ik. Rennen en gegenpressen is ook voor spelers geweldig, het geeft echt iets extra’s aan het voetbal. Ik hoop dat we er goede resultaten mee gaan halen.”

Quarantaine

De jongeling kwam begin vorige maand al terug uit de Verenigde Staten en moest eerst twee weken in quarantaine omdat Amerika in coronatijd een zogeheten oranje gebied is. ,,In mijn thuisomgeving is er gelukkig niks ernstigs gebeurd, maar in New York was het een heel groot thema”, zegt hij. Gloster komt uit Montclair, dat niet op al te veel steenworpen afstand van de Amerikaanse metropool ligt. ,,Ook in Californië en Florida is het een heel groot ding. Ik hoop dat iedereen voldoende voorzorgsmaatregelen neemt, zodat de situatie snel onder controle is.”

Terug naar het voetbal. Ziet de jeugdinternational zichzelf nog eens spelen in de meest aansprekende Amerikaanse competitie (Major League Soccer)? ,,Dat zou ik best willen, maar het liefste als ik tegen mijn pensioen als voetballer aan zit”, zegt hij. ,,Mijn doel is altijd geweest om in Europa te slagen en ik krijg nu de kans bij een grote club.”