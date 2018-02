Cijferfreaks: Kans op PSV-titel in dit seizoen is bijna 93%

Cody Gakpo blijft ijskoud tussen de extremen bij PSV en Jong PSV

27 februari Van een groot feest in een door PSV en de Eindhovense aanhang veroverde Kuip naar een regelrechte sof in een vrieskist in Wijdewormer. Het was kort gezegd hoe 29 uren voor PSV-talent Cody Gakpo zondagmiddag begonnen en maandagavond eindigden.