Cijfers tonen bij PSV wel verval aan, maar nog geen crisis

Spreken van een sportieve crisis bij PSV gaat te ver. De gelijke spelen na de winterstop kostten weliswaar acht punten, maar op het veld was nog geen ploeg te zien die al opgegeven mag worden als titelkandidaat. Niettemin heeft iedereen op de tribune, op tv en ook via de ranglijst kunnen zien dat het ‘minder’ gaat bij PSV. In een serie lastige duels is te veel gemorst om het comfort van een grote voorsprong te blijven voelen. In veel statistieken is het verval ook terug te zien, al zijn de verschillen niet extreem.