Cincinnati dreigt zich terug te trekken bij PSV voor Pereiro en stelt ultimatum aan Casal

video Schwaab houdt de moed erin na remise tegen VVV: ‘Niet alles was slecht’

16:50 Natuurlijk was Daniel Schwaab niet tevreden en baalde hij stevig na de remise van PSV in Venlo. Dat was niet hoe hij en zijn teamgenoten de hervatting van de competitie hadden verwacht. ,,Qua resultaat is het zeker teleurstellend. Al hebben we de eerste wel gewoon goed staan voetballen.”