Cincinnati is gedraal van makelaar beu en zet streep door Pereiro-deal

Technisch directeur Gerard Nijkamp van Cincinnati FC heeft voorlopig een einde gemaakt aan de onderhandelingen om Gastón Pereiro van PSV in te lijven. De Uruguayaan kon bij de MLS-club naar verluidt meerdere jaren een jaarsalaris van bijna 5 miljoen Amerikaanse dollar opstrijken en PSV had een akkoord met Cincinnati over een overgang.