Clubwatcher Elfrink zag PSV domineren tegen NAC: ‘Het wordt ook wel eens tijd dat PSV ver komt in de beker’

VideoClubwatcher Rik Elfrink zag dinsdagavond een PSV dat in de kwartfinale van de KNVB-beker geen enkel probleem had aan met NAC. De einduitslag (4-0) had nog hoger uit kunnen vallen.

Of PSV zich nu écht heeft gerevancheerd na de nederlagen tegen Ajax en AZ, weet Elfrink niet. ,,Dit is een ander toernooi. Ik denk dat de competitie toch belangrijker is voor PSV. Aan de andere kant is de beker wel een mooie prijs. Het wordt ook wel weer eens een keer tijd. Negen jaar geleden stonden ze voor het laatst in de halve finale.”

Hoewel tegenstander NAC een bijzonder zwakke indruk maakte, vond Elfrink dat ook PSV een prima wedstrijd speelde. ,,Voor hetzelfde geld had PSV NAC met 8 of 9-0 weggestuurd. Dat was niet eens onverdiend geweest.” De terugkeer van Noni Madueke deed de Eindhovenaren merkbaar goed. Van Eran Zahavi was Elfrink niet onder de indruk. ,,Erg ongelukkig, ook in de aannames. Dat is toch wel een dingetje.”

Tot slot komt ook de keeperskwestie nog even ter sprake. Joël Drommel kreeg weer de voorkeur ten koste van Yvon Mvogo, die afgelopen weekend Drommel nog verving en toen in de fout ging. Of Elfrink het nog kan volgen? ,,Nee. Ik vond dat er geen reden was om Drommel na Ajax te vervangen. Maar goed, Schmidt heeft nu zijn keuze gemaakt.”

Noni Madueke na zijn 1-0 tegen NAC