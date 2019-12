Clubwatchers kerstspecial: ‘Het project PSV 2.0 heeft voor de club niet goed uitgepakt’

Het ontslag van clubicoon Mark van Bommel als hoofdtrainer is in Eindhoven nog een open wond. ,,Natuurlijk is ook de directie medeverantwoordelijk voor de situatie bij PSV nu, omdat het aankoopbeleid niet tot versterkingen heeft geleid voor PSV. Althans, te weinig”, vindt Elfrink. ,,Op de eerste plaats: het project PSV 2.0 met John de Jong en Mark van Bommel op cruciale posities bij de club heeft niet goed uitgepakt. Daarbij is de voetbalman Marcel Brands denk ik meer gemist dan gedacht. En aan de andere kant de technische staf rondom Mark van Bommel. Is daarbij voldoende tegenspraak georganiseerd?”

Bruma

,,Voor mij is de meest opvallende aankoop toch wel Bruma”, stelt Ottens. ,,Hij was de beoogde opvolger van Hirving Lozano, PSV zat al jaren achter hem aan. Zijn prestaties vallen toch behoorlijk tegen. Zaterdag tegen PEC had-ie een opleving en liet-ie weer een beetje van zich horen.” Elfrink: ,,Hij begon wel goed, maar daarna heeft hij vrij snel geen goal meer gemaakt. Misschien dat een nieuwe trainer hem wel aan de praat krijgt, dat zullen we moeten afwachten.”

Ook de rol van de teruggekeerde Ibrahim Afellay was kleiner dan wellicht voorzien. ,,Van Bommel zag het duidelijk niet in 'm zitten”, denkt Elfrink. ,,Nu Ernest Faber er is, zie je dat-ie iets meer speeltijd krijgt. Maar ja, het is natuurlijk toch een beetje een curieuze situatie, een aanvoerder die voortdurend op de bank heeft gezeten. Daar heeft van Bommel zich misrekend. Hij had natuurlijk gedacht dat Afellay wel eens een bepalende rol zou kunnen spelen. In kleine ruimtes is-ie nog steeds goed, begrijp ik. Maar zodra de ruimtes groter worden, zijn er toch wat twijfels.”

Volledig scherm Ibrahim Afellay. © BSR Agency

Keepersgate

Dan was er rondom het verloren duel met Willem II nog de keeperskwestie met in de hoofdrol Jeroen Zoet. ,,Ik weet niet wat er nou uiteindelijk erger was: het passeren van Zoet en de manier waarop dat ging of de slechte fase waarin hij zat”, vraagt Elfrink zich af. ,,Tjonge jonge, ik heb nog nooit zo’n kolderieke situatie gezien. Dat die jongen daar in de bus eindigde. Op dat passeren viel niks af te dingen en volgens mij begreep-ie dat zelf ook wel na een dag teleurstelling. Maar dat hij in de bus is geëindigd en dat gedoe daarna dat-ie derde keeper was... Wat mij betreft slaat dat nergens op. Jeroen Zoet is altijd goed geweest voor PSV.

Tweede plaats en beker?

,,Als je nu kijkt, de tweede plek en de beker, daar zul je voor moeten gaan”, vindt Ottens. Elfrink: ,,De gifbeker, ik weet niet of het drankje al op is. Voor PSV is het te hopen. De derde plek en de beker lijkt me toch een heel reëel verhaal als je nu kijkt. Succes, dat zal niet meevallen.”