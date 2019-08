Coach van Haugesund: ‘We hebben 25 jaar op een club als PSV gewacht’

Grindhaug had niet graag een ‘mindere’ tegenstander gewild dan PSV in deze voorronde van de Europa League. ,,Nee, eindelijk komt er een topploeg naar Haugesund. Daar hebben we 25 jaar op gewacht!” Hij ziet zijn ploeg weliswaar als underdog, maar acht Haugesund niet kansloos. ,,Het wordt de grootste wedstrijd in de geschiedenis van deze club en we zullen ook de beste wedstrijd in onze geschiedenis moeten spelen om kans te maken tegen PSV. Maar we spelen thuis en met hulp van onze supporters is er veel mogelijk.”