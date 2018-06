Cocu gaat tegen zijn natuur in, Gerbrands leidt transitie naar PSV 3.0

Zaakwaarne­mer Cocu in gesprek met 'Fener', Van Bommel kandidaat-opvolger

15 juni De zaakwaarnemer van Phillip Cocu is volop in gesprek met Fenerbahce over een stap van de PSV-coach naar Turkije. Spelers- en trainersmakelaar Rob Jansen overlegt met de leiding van 'Fener' over de volgende carrièrestap voor Cocu.