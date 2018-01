Cocu gaat voor verdere samenwerking met gewilde Pereiro

PSV-trainer Phillip Cocu gaat voor een verdere samenwerking met middenvelder/aanvaller Gastón Pereiro. Hij is in Eindhoven op de bank beland en dat kan het met het oog op het aanstaande WK in Rusland fnuikend voor Pereiro zijn. Hij maakte onlangs zijn debuut bij Uruguay.

Op dit moment is er concrete belangstelling voor Pereiro, maar het lijkt er momenteel op dat hij voor donderdag geen transfer meer maakt en het seizoen in Eindhoven gaat afmaken. Afgelopen zaterdag stond Pereiro voor de zesde keer op rij niet aan de aftrap bij PSV. Cocu daarover: ,,Gastón is het vorige duel nog ingevallen. Er zijn meer spelers die niet in de basis staan en ook al een tijdje niet. Dat wil niet zeggen dat hij gaat vertrekken bij PSV. De samenwerking is zeker niet beëindigd. Gastón weet waar hij aan moet werken en hij heeft er zelf invloed op of hij speelt of niet."

Pereiro kent sinds zijn komst naar PSV in juli 2015 een wisselvallige periode. In topduels liet hij zich af en toe gelden en kwam hij met veel moois, maar in kleinere wedstrijden en met name op kunstgras vielen zijn prestaties soms tegen. De wisselvalligheid heeft hij nog niet kunnen uitbannen.