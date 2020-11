Cocu houdt trainersambities na echec in ‘de jungle’, goed timen wordt cruciaal

Denzel Dumfries geeft PSV de oppepper die de ploeg nodig had

9 november Hij had zich thuis zitten te verbijten, gaf Denzel Dumfries na PSV-Willem II (3-0) aan. PSV had hem na zijn diagnose ‘corona’ een tweewieler bezorgd, dus werkte hij zich een dag of tien op het balkon in het zweet. Het krachtmens zat in quarantaine en benutte de tijd maar door mee te doen aan ‘opdrukchallenges’.