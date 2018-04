Cocu laat zich niet verleiden door uitspraken Ten Hag over 'bang PSV'

Fotoserie Titanenstrijd tussen PSV en Ajax uitgelicht in tien illustrerende foto's

12:20 Voor PSV staat zondagmiddag in de kraker tegen Ajax niet alleen de titel, maar ook het eergevoel op het spel. In Amsterdam kreeg de ploeg van Phillip Cocu eerder dit seizoen een flink pak slaag: 3-0. Onderlinge ontmoetingen tussen beide rivalen staan in Eindhoven vaak garant voor spanning en spektakel. Tien illustrerende beelden van de tien laatste edities.