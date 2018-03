Cocu: Lozano is fris en staat te trappelen

Hendrix

De Mexicaan is volgens hem na de trainingen van de afgelopen weken fris en wil zich graag weer tonen. ,,Hij zit goed in zijn vel en heeft naar de wedstrijd toegewerkt", aldus de trainer, die ook Jorrit Hendrix weer in zijn selectie kan verwelkomen. ,,Of ik hem gemist heb? Ik dacht dat hij dit seizoen vrij veel heeft gespeeld", zei Cocu. ,,Alleen kijken we bij een wedstrijd nooit naar afwezige spelers en wel naar de spelers die het moeten doen."

Kater

De kater van vorige week bij Willem II is verwerkt en PSV wil zich tegen revancheren. ,,Maandag is er een reactie op het trainingsveld gegeven. We hebben ook een tweede training ingelast op maandag om te kijken hoe de reacties zouden zijn, maar die waren goed. Niemand maakte de indruk niet te willen of hoeven."

Luckassen