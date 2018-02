Cocu vond dat Lozano voor wegzending werd vastgehouden: "Hij raakt hem op zijn nek"

Na een 2-0 voorsprong gaf PSV alsnog twee punten weg nadat hij van het veld werd gestuurd. ,,Lozano werd vastgehouden", vond Cocu, die de rode kaart voor de Mexicaan een te zware straf vond. ,,De bal gaat voorwaarts en in z'n draai zie je hem zich afzetten naar de tegenstander om richting de bal te gaan. Vervolgens komt er rood. Dan moeten wij meteen schakelen en nadenken hoe we gaan spelen."

Lozano was verbolgen, gaf Cocu aan. ,,Hij voelt zich zwaar onrecht aangedaan." Is het niet op zijn minst onhandig wat hij deed? ,,Als je in de herhaling twaalf keer de zaak terugkijkt, kan je van alles vinden. In minder dan een seconde gebeurt zoiets. Ik geloof niet in de intentie dat hij hem heeft willen raken in z'n gezicht. Volgens mij raakt hij hem op zijn nek en dan kun je er voor kiezen om op een bepaalde manier neer te gaan."