Cocu: Wij moeten ons niet comfortabel voelen met 5 punten voorsprong

Terwijl zijn directe collega Wim Rip vorige maand bij FC Groningen - PSV vocht voor zijn leven, coachte Phillip Cocu de wedstrijd in de Euroborg. De video-analist van PSV was onwel geworden na een hartstilstand en Cocu moest zien te winnen met PSV.

,,Dat was ontzettend moeilijk", blikt Cocu terug tijdens het trainingskamp in Orlando. ,,Ik wist de exacte details niet, maar je voelde dat er iets goed mis was omdat de dokter druk in de weer was. We moesten verder en dan sta je inderdaad met een heel raar gevoel te coachen. Honderd procent focus is niet mogelijk, want er schiet ineens van alles door je hoofd, omdat je directe collega dit overkomt. Ik heb bij het Nederlands elftal en PSV jaren met Wim gewerkt. Het werd 3-3, maar ik geloofde het wel en heb geen persconferentie gegeven en ben meteen naar hem toe gegaan."

Schaamte

Het gaat inmiddels weer beter met Rip en dat hij er bovenop komt, is voor Cocu het beste nieuws van de eerste seizoenshelft, die PSV in punten goed afsloot. ,,Dat is mooi, maar we zijn uitgeschakeld in Europa. Daar kun je niet tevreden over zijn, maar wel over de punten in de eredivisie. Een gevoel van schaamte na de uitschakeling tegen Osijek? Absoluut. Ik heb daar nu nog heel veel moeite mee. We hebben Osijek niet onderschat, maar niet gebracht wat we kunnen en dat frustreert. De ploeg was nog niet zover om op het niveau te spelen waarop we nu zitten."

Vertrouwd

,,Ik zat toen zelf nog in ons oude systeem (met een verdedigende middenvelder, red.) te denken. Het was bekend en voelde vertrouwd voor iedereen en we hebben er ook succes mee gehad. Met de spelers die we nu hebben, paste misschien iets anders beter. We hebben daarna een blok van zes spelers nodig gehad, zodat de anderen kunnen spelen zoals ze spelen, met aanvallende backs. Onze voorste vier wisselen veel van positie en dat moet opgevangen kunnen worden."

Zeperd

Na een nieuwe zeperd in Heerenveen in september zijn de spelers, zoals Cocu dat zegt, elkaar gaan aanspreken op de manier van handelen en verantwoordelijkheden. Ze zijn kritischer en veeleisender geworden, vindt hij. ,,Het uiten van jezelf gaat anders dan vroeger. In Nederland waren we altijd vrij direct. Spelers zijn nu wat minder mondig tegen elkaar. Ze groeien op die manier op en communiceren minder dan vroeger. In andere culturen is dat al langer zo. Spelers uit Zuid-Amerika lopen niet zomaar het kantoor van de trainer binnen, om maar wat te noemen."

Draak

,,Wij moesten dit seizoen een geheel worden, dat iets tegen elkaar durfde te zeggen, met de intentie om elkaar beter te maken. Daar hoort positieve stimulatie bij, maar andersom ook. Als iemand als een draak loopt te trainen, verdient dat correctie. Vroeger kregen we zelf wel eens een schop of werd ons op een andere manier duidelijk gemaakt hoe er getraind moest worden. Jan Wouters was daar in mijn tijd bijvoorbeeld scherp op. Maar je moet accepteren dat het niet meer is als vroeger. Mij zal je niet zo vaak horen over mijn tijd. We zitten nu in deze tijd en ik moet als trainer ervoor zorgen dat ik met deze jongens aan de slag ga. Je moet daarbij een eenheid zijn en geen individualist."

Wisselen

Vijf punten voorsprong heeft PSV in de eredivisie. ,,Het is niks. Nou ja, niks. Het zijn er wel vijf, maar je moet je daar nooit te comfortabel bij voelen. Wij moeten nu gaan spelen om de voorsprong te vergroten en niet om die te verdedigen. En als ik denk dat het nodig is om dan een keer verdedigend te wisselen om te winnen, dan doe ik dat. Dat doe ik ook wel eens aanvallend, maar daar ligt buiten blijkbaar minder de nadruk op. Hoe je wisselt, ligt ook aan de stand van zaken bij de tegenstander. Je kunt in elke wedstrijd wel lekker tot het einde met drie spitsen blijven lopen, maar daar geloof ik gewoon niet in. Ik ben heel analytisch ingesteld en zo maken we de keuzes."

Nieuwe hiërarchie

Alle zeges hebben gezorgd voor een goede sfeer in het team, zegt de trainer. ,,Er was in de zomer een niet te onderschatten transformatie bij PSV. Een nieuwe hiërarchie moest ontstaan. Als je gewend bent dat Moreno of Guardado naast je staan en in een keer zijn ze er niet meer, wat dan? Dan moeten er eerst dingen gebeuren."

Barbecue

,,Zolang het goed gaat, is het makkelijk. Gaat het niet goed, dan moet je opstaan en de leiding nemen. Dat was nieuw voor sommige spelers. Daar hebben wij als staf veel aan gedaan, maar de spelers ook. Er zijn teamactiviteiten ingepland die niks met voetbal te maken hadden. Daniel Schwaab maakte zijn eerste goal en organiseerde spontaan een barbecue. Zoiets bijvoorbeeld. Het was niet verplicht om te komen, maar er waren vijftien spelers. Wij zijn een team dat hard moet werken tot de laatste seconde. Je mag nooit opgeven en een wedstrijd kan altijd kantelen. Ook als je 3-0 achter staat. Een goal doet iets met de tegenstander en met jezelf. Soms lijkt het erop dat het niet meer gaat lukken, juist dan moet je opstaan. Het gaat vaak om die momenten en niet om de momenten dat je met 3-0 voor staat."

Functioneel boos

Cocu kan daarbij functioneel en ook gewoon boos worden, geeft hij aan. ,,Nou echt wel", zegt hij met een lach. ,,We werken bij PSV goed samen en dat is in de jaren zo gegroeid. Ieder heeft zijn belangen, maar hetzelfde belang is PSV. Niet Marcel (Brands, red.), niet Toon (Gerbrands, red.), niet ik, nee PSV is het belangrijkste. Als we verliezen evalueren we hard. Intern gaat het anders dan extern."

Boeken

Cocu gelooft er niet in om briesend voor de camera te staan en hoeft daarmee geen punten te scoren. Hij wil dat ze op het veld gepakt worden. ,,Met deze directie werk ik fantastisch samen, maar Marcel moet soms op de boeken letten. Dat hoort ook bij een club. Ik kijk soms anders tegen dingen aan. Je hebt een visie en die draag je uit. Daar hoef je het niet altijd mee eens te zijn, maar je moet het wel tegen elkaar zeggen. Ik hou er niet van om een spel te spelen. Kwaad worden kan ik zeker, maar dat moet je niet elke dag doen, want dat werkt niet. Er is bij mij ook geen gespeelde controle en het maakt me niet zoveel uit wat men er allemaal van vindt."

