Cocu wil na titelrace ook komend seizoen door bij PSV

De maand maart is traditiegetrouw een periode waarin veel clubs al besluiten nemen over de invulling van de technische staf voor komend seizoen. Wat Phillip Cocu betreft, hoeft er bij PSV niet al te veel over nagedacht te worden. De trainerscarrousel mag draaien, maar zonder zijn naam. ,,Ik heb nog een contract (tot medio 2019, red.) en dat loopt door. Ik heb het uitstekend naar mijn zin. Er zit geen bericht aan te komen wat mij betreft", liet de trainer vrijdag aan duidelijkheid weinig te wensen over. Als het aan hem ligt, gaat hij eind juni dus zijn zesde seizoen in als hoofdcoach. Daarvoor was hij ook nog drie maanden interim-hoofdtrainer.